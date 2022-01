Rodrigo Garcia disputa sucessão de Doria com recorde de apoio de prefeitos

Vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) deve assumir o Palácio dos Bandeirantes a partir de 2 de abril, quando o titular do cargo, João Doria, deve renunciar para disputar a Presidência. Garcia já é encarregado de monitorar todos projetos prioritários do governo, mas tem conseguido tempo também para costurar alianças políticas para garantir apoio a seu próprio projeto eleitoral: a reeleição ao governo estadual. Até aqui, Garcia vem obtendo grande sucesso nessa articulação.

Pelas contas de sua equipe, ele tem o apoio de um número de prefeitos de São Paulo estimado entre 490 e 510. Feito notável, considerando que o estado tem 645 municípios.

Na lista de prefeitos, há membros de partidos que não aderiram – ao menos até agora – ao projeto eleitoral do vice-governador. São filiados do PV, do PSD e do Podemos que optaram por declarar voto em Garcia mesmo sem questão fechada em suas siglas. Há até prefeitos do PL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro, que pretende lançar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para concorrer contra Garcia.

O vice-governador tem ainda apoio já declarado do União Brasil (DEM e PSL), MDB, Cidadania, Solidariedade, Progressistas e Republicanos.