Requião vai ao STF para retomar aposentadoria como governador do PR

Enquanto se movimenta nos bastidores cobiçando uma vaga no Senado, que se abriria com uma eventual cassação de Sergio Moro (União-PR) pela Justiça Eleitoral, o ex-governador do Paraná Roberto Requião (PT) tenta retomar o recebimento de uma aposentadoria vitalícia como ex-governador do Paraná. A pensão atualmente é de 37.589 reais, mesmo vencimento de desembargadores do Tribunal de Justiça do estado.

Requião acionou o Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, 17, pedindo que seja estendida a ele a decisão da Corte de restabelecer os pagamentos a sete ex-governadores paranaenses, tomada em maio deste ano. O Supremo havia declarado a pensão vitalícia como inconstitucional em 2019, mas estes ex-mandatários questionaram o entendimento no próprio STF e foram atendidos. Requião, que não participou desta ação, pediu ao governo do Paraná para ser beneficiado também, mas não foi atendido pela gestão de Ratinho Jr. (PSD), seu adversário político.

O petista, que recebeu a aposentadoria entre 2012 e 2020, tem 81 anos e governou o Paraná por três mandatos, entre 1991 e 1994 e de 2003 a 2010. Requião diz que se enquadra na mesma situação dos ex-governadores beneficiados pela retomada da aposentadoria, por ser idoso e “não ter mais possibilidades de se reintegrar ao mercado de trabalho”. Os advogados argumentam que ele depende da aposentadoria “para manter sua subsistência” e que o governo do Paraná ofende a recente decisão do STF ao lhe negar a retomada dos pagamentos. O pedido será analisado pelo ministro Luiz Fux.