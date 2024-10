Recife: João Campos confirma favoritismo e pavimenta caminho para 2026

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), foi reeleito no primeiro turno neste domingo, 6, com mais de 78% dos votos, uma ampla vantagem em relação aos adversários. Com uma das gestões mais bem avaliadas do país, o pessebista ensaia um voo mais alto para 2026.

Bisneto de Miguel Arraes e filho de Eduardo Campos, ex-governadores de Pernambuco, o prefeito é herdeiro de um dos mais longevos clãs do Nordeste. É o político mais jovem a administrar uma capital, eleito aos 27 anos, em 2020, após uma acirrada disputa contra a prima Marília Arraes — com quem já se reconciliou. Dois anos antes, foi eleito deputado federal, sendo o mais votado do estado.

Ele confirmou o favoritismo antecipado pelas pesquisas eleitorais, que mostravam o candidato com quase 80% das intenções de voto. Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro, terminou derrotado com cerca de 13% dos votos. Também disputaram a eleição Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Tecio Teles (Novo), Ludmila (UP), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO).

Embora desconverse sobre a possibilidade de tentar o governo do estado, aliados já dão a candidatura dele como certa em 2026. Por isso, a vaga de vice em sua chapa foi alvo de desejo de vários partidos. O PT foi uma das siglas que pleiteou o posto, com articulação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prefeito, porém, preferiu dar a vaga a Victor Marques (PCdoB), seu ex-chefe de gabinete e braço direito.

À frente da capital pernambucana, João Campos se destacou por ações na educação e pela implementação de programas sociais. A boa avaliação é inconteste — apenas 4% dos recifenses, segundo o Datafolha, consideram seu trabalho ruim ou péssimo. A alta aprovação é resultado de entregas, principalmente na periferia, do que o prefeito chama de “infraestrutura social”, como escadarias, contenção de encostas e ampliação de serviços na assistência social, além de unidades habitacionais.

Também fez obras viárias estratégicas e tem a zeladoria elogiada. Na educação, ampliou de 6 500 para 13 000 as vagas em creches. O prefeito ainda chama a atenção pela comunicação descontraída nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores – no Carnaval, viralizou ao platinar o cabelo e dançar em cima do palco durante um evento no Marco Zero, ponto central da cidade.