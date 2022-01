Quem não está contente com a vacinação infantil neste sábado

O avanço da vacinação de crianças contra covid-19 no país tem deixado bolsonaristas contrariados na redes sociais, mas até o momento há sinais de que a adesão à campanha foi relevante. No estado de São Paulo, por exemplo, o governo registrou meio milhão de pré-cadastros para vacinação infantil em apenas uma semana.

Na contramão do público, o presidente Jair Bolsonaro e aliados têm se esforçado para desestimular a imunização e até lançar dúvidas sobre a segurança das vacinas — que já tiveram uso aprovado pela autoridade sanitária brasileira, a Anvisa. Na última quinta-feira, Bolsonaro publicou uma mensagem ressaltando que uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que garante que a imunização não será obrigatória, ou seja, só serão vacinadas crianças com a autorização voluntária dos pais e não haverá sanção para quem não levá-las aos postos de saúde.

A maior parte da população, no entanto, parece não ter dado ouvidos ao presidente. Uma pesquisa da Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) mostrou que mais de 80% dos pais pretendem vacinar os filhos contra a covid-19. O levantamento contou com 15.297 participantes. A hesitação é maior — de 16,4% — entre os pais de crianças de 0 a 4 anos, justamente a faixa etária para a qual a vacina ainda não foi aprovada.