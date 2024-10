Quem mais acertou (e errou) nas pesquisas da acirrada eleição em São Paulo

No último domingo, 6, a cidade de São Paulo assistiu a uma das disputas mais acirradas das últimas décadas na corrida eleitoral à prefeitura. Ao final da primeira rodada de votação, avançaram para o segundo turno o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que levou 29,48% dos votos válidos, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 29,07% do total.

Por margem apertada, Pablo Marçal (PRTB) ficou de fora da segunda rodada, conquistando 28,14% do eleitorado — cerca de 56,000 votos a menos do que o rival do PSOL. Na ponta do lápis, a vantagem de Nunes sobre Boulos no primeiro turno foi de apenas 25.000 entre os mais de 9,3 milhões de eleitores que votam na capital paulista.

A embaralhada eleição desafiou os institutos de opinião pública, que monitoraram a reta final da disputa com levantamentos semanais. o resultado final, no entanto, destoou das projeções feitas por alguns desses institutos. Embora a maioria dos levantamentos apontasse um empate técnico triplo na liderança da corrida, praticamente todos os estudos divulgados às vésperas da votação erraram a posição dos candidatos de acordo com a ordem numérica.

Paraná Pesquisas tem o maior acerto

Entre os cinco principais institutos que monitoraram a eleição em São Paulo, somente o Paraná Pesquisas acertou, precisamente, a classificação final do primeiro turno. Na última sexta-feira, 4, o levantamento divulgado projetou Nunes em primeiro lugar, com 26,8% dos votos; Boulos em segundo, com 26%; e Marçal fora da segunda rodada, em terceiro, com 24,2%.

Já a pesquisa Quaest publicada no sábado, 5, trouxe a projeção mais próxima dos percentuais registrados na votação — o levantamento colocava Boulos com 29% dos votos válidos, seguido por Nunes, com 28%, e Marçal, com 27%.

O Datafolha, por sua vez, também previu corretamente os 29% do eleitorado conquistado por Boulos, mas a projeção para os demais candidatos destoou consideravelmente da realidade: na véspera do pleito, o instituto previa Nunes e Marçal numericamente empatados com 26% dos votos válidos.

AtlasIntel e Real Time Big Data erram ao projetar Nunes fora da disputa

Em contraste, dois institutos fizeram previsões que se mostraram equivocadas. Publicada um dia antes da votação, a pesquisa AtlasIntel projetou um segundo turno entre Guilherme Boulos, com mais de 32% dos votos válidos, e Marçal, tecnicamente empatado com 30% — ambos estariam na liderança isolada sobre Nunes, que levaria apenas 20% do eleitorado.

No dia anterior, a pesquisa Real Time Big Data também fez uma projeção errada: o instituto previu Marçal na liderança numérica da eleição, somando 27% do eleitorado paulistano, seguido por Boulos, com 26%, e Nunes, com 24%. O segundo turno, neste cenário não concretizado, também não teria o prefeito.

Na semana anterior à votação, ganhou repercussão, ainda, o levantamento do instituto Veritá — o único que calculou vantagem isolada de Marçal sobre os oponentes. Na pesquisa publicada na quinta-feira, 3, o coach aparecia com 34,1% das intenções de voto, seguido por Boulos, com 26,2%, e Nunes, com 20,4% dos votos válidos.

Comparação entre as pesquisas eleitorais em São Paulo

Confira as projeções feitas na semana passada.

Paraná Pesquisas : Ricardo Nunes (26,8%) / Guilherme Boulos (26%) / Pablo Marçal (24,2%)

: Ricardo Nunes (26,8%) / Guilherme Boulos (26%) / Pablo Marçal (24,2%) Quaest : Guilherme Boulos (29%) / Ricardo Nunes (28%) / Pablo Marçal (26%)

: Guilherme Boulos (29%) / Ricardo Nunes (28%) / Pablo Marçal (26%) Datafolha : Guilherme Boulos (29%) / Ricardo Nunes (26%) / Pablo Marçal (26%)

: Guilherme Boulos (29%) / Ricardo Nunes (26%) / Pablo Marçal (26%) AtlasIntel : Guilherme Boulos (32,3%) / Pablo Marçal (30%) / Ricardo Nunes (20%)

: Guilherme Boulos (32,3%) / Pablo Marçal (30%) / Ricardo Nunes (20%) Real Time Big Data : Pablo Marçal (27%) / Guilherme Boulos (26%) / Ricardo Nunes (24%)

: Pablo Marçal (27%) / Guilherme Boulos (26%) / Ricardo Nunes (24%) Veritá: Pablo Marçal (34,1%) / Guilherme Boulos (26,2%) / Ricardo Nunes (20,4%)