Quem é o segundo presidenciável com mais seguidores no Telegram

O Telegram é a plataforma digital que mais cresce no Brasil e já está em 60% dos celulares do país, mas, quando o assunto é a influência dos políticos nessa rede, a realidade é muito distante dos canais tradicionais. O presidente Jair Bolsonaro tem o canal mais influente do aplicativo no Brasil, com mais de 1,3 milhão de inscritos, e os demais presidenciáveis estão a uma distância enorme.

O canal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre os pré-candidatos ao Planalto, é o segundo com mais inscritos: são 62,8 mil assinantes. Ou seja, Bolsonaro tem mais de 20 vezes o número de inscritos que o petista nessa rede social. Até mesmo os filhos do presidente são mais relevantes no Telegram, que se notabilizou como um espaço de bolsonaristas. O senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro têm mais de 100 mil seguidores em seus canais oficiais, muito acima do que qualquer liderança nacional de outro espectro político.

Em terceiro nas pesquisas, Ciro Gomes (PDT) tem 20 mil seguidores, menos do que a metade do adversário petista. Canais não oficiais de políticos como o ex-ministro Sergio Moro, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite e da senadora Simone Tebet, têm ainda menos inscritos.