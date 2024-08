Queda de avião: IML libera corpos das 62 vítimas de acidente em SP

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo informou nesta sexta-feira, 16, que os corpos das 62 vítimas do acidente de avião em Vinhedo, no interior do estado, já foram liberados aos familiares. A queda do voo da Voepass (antiga Passaredo) completa hoje uma semana e as causas da tragédia ainda estão sendo investigadas.

A identificação dos corpos foi concluída na última quarta-feira, 14. Segundo o IML, a força-tarefa para os procedimentos trabalhou sem interrupções desde a data da ocorrência e não foram necessários exames de DNA, já que todas as vítimas possuíam registros de impressões digitais, imagens de radiografia ou histórico odontológico para comparação da arcada dentária.

Ao longo da semana, a Força Aérea Brasileira (FAB) realizou diversos voos entre São Paulo e Cascavel (PR), local de origem do voo, para transportar urnas funerárias das vítimas à medida que foram liberados pelo IML. Também foi feito o traslado de uma urna ao aeroporto de Pelotas (RS).

Investigações em andamento

Os motivos da queda do avião são investigados por dois inquéritos paralelos, um conduzido pela Polícia Federal e outro pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da FAB responsável por apurar ocorrências no setor aéreo. Até o momento, a ocorrência é tratada por ambas as organizações como acidente.

Na última terça-feira, 13, o Cenipa informou que conseguiu acessar os dados de voo e gravações de voz das duas caixas-pretas do avião. A expectativa da instituição é que um relatório preliminar com possíveis causas para a queda seja divulgado em até 30 dias.

Já o inquérito da PF é mais detalhado e pode levar até um ano para ser concluído. Além da análise das caixas-pretas e outros elementos técnicos relacionados ao acidente, os agentes ouvirão todos os profissionais envolvidos no caso, incluindo diretores e técnicos da Voepass, controladores de voo e peritos que participam das investigações.

Queda brusca

A aeronave da Voepass, de modelo ATR-72-500 e matrícula PS-VPB no registro federal, decolou na sexta-feira passada às 11h50 de Cascavel com previsão de chegada a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, às 13h40. A bordo estavam 58 passageiros e 4 tripulantes.

A última comunicação entre o voo e a torre de controle ocorreu às 13h20, enquanto o avião sobrevoava a região de Vinhedo. Em cerca de um minuto e meio, a aeronave perdeu quase 4 mil metros de altitude, caindo a uma velocidade aproximada de 152 quilômetros por hora, e atingiu o solo às 13h22, causando a morte imediata das 62 pessoas a bordo. O veículo caiu nos fundos de uma residência no município do interior paulista, mas não houve feridos.