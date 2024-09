Quaest: oscilações de Nunes e Marçal embolam reta final em São Paulo

A penúltima pesquisa Quaest/TV Globo divulgada antes do primeiro turno das eleições mostra um cenário acirrado na maior cidade do país. Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) ainda lidera numericamente o levantamento desta segunda-feira, 30, mas está empatado com Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB), se considerada a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada na terça-feira passada, 24, o emedebista oscilou negativamente um ponto percentual, e saiu de 25% para 24%. Já Guilherme Boulos, manteve o mesmo patamar e está com 23% das intenções de voto. Pablo Marçal aparece com 21% após oscilar um ponto percentual para cima na última semana.

Com isso, há um triplo empate na liderança da disputa, cenário que não ocorria no levantamento anterior, quando a distância de Nunes para Marçal era de cinco pontos percentuais — agora, é de apenas três, portanto dentro da margem de erro.

Tabata sobe

Em um segundo pelotão, Tabata Amaral (PSB) aparece com 11%. Ela tinha 8% na semana passada e subiu três pontos percentuais, extrapolando o limite da margem de erro. A deputada do PSB é seguida por José Luiz Datena (PSDB), que tem os mesmos 6% da pesquisa anterior do mesmo instituto.

Continua após a publicidade

Marina Helena (Novo) manteve os 2% da semana passada. Os demais candidatos — Bebeto Haddad (Democracia Cristã), João Pimenta (PCO), Ricardo Sense (Unidade Popular) e Altino Prazeres (PSTU) pontuaram menos de 1%. Indecisos somam 6% das intenções de voto (eram 7%) e votos brancos, nulos, ou eleitores que não vão votar são 8% (eram 9%).

A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistanos, número superior aos 1.200 entrevistados das pesquisas anteriores, o que fez a margem de erro cair em um ponto percentual. Os dados foram coletados entre a sexta-feira passada, 27, e domingo, dia 29 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SP-01233/2024.

A próxima pesquisa do mesmo instituto será divulgada no sábado, 5 de setembro, véspera das eleições. No mesmo dia, o Datafolha também irá divulgar seu último levantamento de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno do pleito.