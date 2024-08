Quaest: Marçal sobe sete pontos e empata com Boulos e Nunes em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest de intenções de votos para a disputa pela prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 28, mostra empate técnico entre os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), com 22%, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), ambos com 19%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento anterior do mesmo instituto, feito no final de julho, Nunes tinha 20% e estava empatado tecnicamente com Boulos e José Luiz Datena (PSDB), ambos com 19%. Marçal, naquela sondagem, tinha 12% — ou seja, o candidato do PRTB subiu sete pontos no período.

Na pesquisa divulgada hoje, após o trio empatado tecnicamente em primeiro, surgem Datena, com 12%; a deputada Tabata Amaral (PSB), com 8%; a economista Marina Helena (Novo), com 3%; e Bebeto Haddad (DC), com 2%.

Outros três candidatos — João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (UP) e Altino Prazeres (PSTU) — não pontuaram. Entre os entrevistados, 8% disseram estar indecisos, enquanto 7% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum dos nomes.

Pesquisa

A Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 27 de agosto. A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-08379/2024. O nível de confiança é de 95%.

Este é o primeiro levantamento do instituto após a primeira rodada de debates entre os candidatos, que resultou numa troca de cadeiras nas primeiras colocações da disputa.

Na semana passada, três institutos (AtlasIntel, Datafolha e Paraná Pesquisas) identificaram o crescimento de Marçal após os debates. Nesta terça-feira, 27, o Instituto Veritá apontou, pela primeira vez, o ex-coach na liderança numérica da disputa.

