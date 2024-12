Quaest: da direita à esquerda, a avaliação de governadores em seis estados

Nesta quinta-feira, 12, a Quaest publicou pesquisas de avaliação sobre seis governadores brasileiros, da direita à esquerda no espectro político. Os números indicam popularidade mais estável dos gestores estaduais alinhados ao bolsonarismo e à oposição ao governo federal, enquanto nomes mais próximos à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm dificuldades para manter o apoio em alta entre o eleitorado.

Dentre os nomes da pesquisa, o melhor desempenho é do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que soma 88% de aprovação entre os goianos, seguido por Ratinho Júnior (PSD), no Paraná, com 81%, e Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais, com 64%. Em relação ao levantamento anterior, publicado em abril, os três gestores melhoraram sua visão junto ao eleitorado, subindo 2 pontos percentuais cada em avaliações positivas de suas gestões.

Na sequência, aparece Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, com 61% de percepção positiva pelo eleitorado paulista — em oito meses, a popularidade do ex-ministro de Jair Bolsonaro oscilou 1 ponto percentual para baixo. Os quatro primeiros colocados do ranking são, atualmente, os nomes considerados mais fortes para representar a direita bolsonarista ao Planalto nas eleições presidenciais de 2026.

Já o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vem encontrando percalços para emplacar bons números da gestão entre os eleitores baianos. No intervalo entre abril e dezembro, o petista — aliado próximo de Lula — deslizou de 63% para 54% na aprovação popular. A lista é completada por Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, que pontua 54% de popularidade em seu estado, oscilando 1 ponto para cima no mesmo período.

Lyra lidera em rejeição; Caiado é reprovado por 9%

A tabela de rejeição às gestões estaduais, segundo a pesquisa, segue praticamente a ordem inversa do ranking de aprovação. Raquel Lyra aparece no topo da lista, com 42% de avaliação negativa entre o eleitorado, seguida por Jerônimo (35%), Zema (29%), Tarcísio (26%), Ratinho (15%) e Caiado (9%).

Desde o levantamento de abril, apenas o governador da Bahia teve alta na rejeição ao seu mandato — a governadora pernambucana ficou virtualmente estável em reprovação, ao passo que os quatro demais nomes reduziram seus índices negativos no intervalo de oito meses.

Segurança e educação favorecem Caiado e prejudicam Tarcísio

Entre uma série de indicadores de políticas públicas monitorados, destacam-se as percepções do eleitorado sobre segurança pública e educação. Nos dois campos, a gestão Caiado é majoritariamente bem avaliada pelos goianos: 71% dos entrevistados elogiam as estratégias de combate ao crime e 70% exaltam os resultados de ensino em Goiás.

Os mesmos índices, no entanto, pressionam a popularidade de Tarcísio em São Paulo. Entre os entrevistados no estado mais populoso do Brasil, só 37% consideram boa a gestão educacional do governador e apenas 27% defendem a atuação na segurança, piores avaliações para os dois indicadores entre os seis governos avaliados.

A educação também aparece como vitória para o governo paranaense de Ratinho Júnior, com 62% de avaliação positiva entre o eleitorado. Já os resultados do Paraná em segurança pública aparecem em segundo lugar no ranking de aprovação, com boa percepção por 50% dos entrevistados.

O instituto Quaest entrevistou 1.650 eleitores em São Paulo, 1.480 em Minas Gerais, 1.200 na Bahia e 1.100 cada no Paraná, Goiás e Pernambuco, entre os dias 4 e 9 de dezembro de 2024. As margens de erro são estimadas em 2 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos em São Paulo e 3 pp nos demais estados.

