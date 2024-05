PT define candidatos em 15 capitais, mas tem problemas no Norte e Nordeste

O PT já homologou quem serão os seus candidatos em 15 das 26 capitais brasileiras onde haverá eleição a prefeito, sendo que em três delas apoiará nomes de outros partidos: São Paulo (Guilherme Boulos, do PSOL), Salvador (Geraldo Júnior, do MDB) e Rio Branco (Marcus Alexandre, do MDB). A grande dificuldade do partido está concentrada no Norte e, ironicamente, no Nordeste, a única região que deu vitória a Lula contra Jair Bolsonaro em 2022.

O partido já definiu candidatos próprios em doze capitais. Veja a lista:

Belo Horizonte: Rogério Correia

Rogério Correia Porto Alegre: Maria do Rosário

Maria do Rosário Vitória: João Coser

João Coser Goiânia: Adriana Accorsi

Adriana Accorsi Maceió: Ricardo Barbosa

Ricardo Barbosa Manaus: Marcelo Ramos

Marcelo Ramos Fortaleza: Evandro Leitão

Evandro Leitão Campo Grande: Camila Jara

Camila Jara Cuiabá: Lúdio Cabral

Lúdio Cabral Teresina: Fábio Novo

Fábio Novo Natal: Natália Bonavides

Natália Bonavides Florianópolis: Lela Farias

Entre as onze capitais onde o partido ainda não decidiu qual será o seu candidato ou o nome de outro partido que irá apoiar, cinco estão na região Norte (Belém, Boa Vista, Porto Velho, Palmas e Macapá) e quatro no Nordeste (Recife, João Pessoa, São Luís e Aracaju). Outras duas onde ainda há indefinição são Curitiba e Rio de Janeiro.

Vaga de vice

Tanto no Rio de Janeiro quanto em Recife, o PT está muito perto de apoiar a reeleição dos atuais prefeitos – Eduardo Paes (PSD) e João Campos (PSB), respectivamente –, mas negocia ainda a vaga de vice nos dois casos. O posto é estratégico porque tanto Paes quanto Campos deverão sair candidatos ao governo do estado em 2026, o que deixaria a prefeitura por dois anos nas mãos do vice-prefeito.

Um detalhe curioso é que o PT já tem um vice-prefeito em capital, com Edilson Moura, em Belém, mas lá ainda não fechou o apoio à reeleição do prefeito Edmilson Gomes (PSOL), que tem baixa aprovação popular e terá de enfrentar a poderosa máquina do MDB no estado, comandada pelo governador Helder Barbalho, que tem alta popularidade.

Crise em Curitiba

Em Curitiba, a indefinição gerou uma crise interna no partido, já que o PT local quer lançar candidatura própria, mas sofreu intervenção da cúpula da sigla, que tomou para si a prerrogativa de definir o candidato na cidade — a preferência da direção nacional é pelo apoio ao ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), que está mais bem colocado nas pesquisas do que qualquer petista.

Agronegócio

Outra curiosidade da lista de pré-candidatos do PT é que a sigla terá candidatos em todas as capitais do Centro-Oeste, coração do agronegócio, onde a legenda tem dificuldades recentes em eleições, inclusive na de Lula, que perdeu para Bolsonaro na região por 36% a 54% em 2022.

Até agora, é na região, no entanto, que o PT tem o único nome que aparece numericamente à frente nas pesquisas eleitorais recentes para prefeituras de capitais: a delegada e deputada federal Adriana Accorsi, em Goiânia.