PT decide manter dobradinha com PSOL na única capital que governam

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT optou por não lançar candidatura própria e apoiar a reeleição do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) em Belém. A decisão foi homologada pela executiva nacional do partido na segunda-feira, 10. No diretório municipal, a aliança já havia sido aprovada por unanimidade.

Belém é a única capital brasileira governada pelo PSOL. A vaga de vice é do PT, ocupada pelo professor Edilson Moura — o partido também não venceu em nenhuma capital nas eleições municipais de 2020.

A dobradinha entre PT e PSOL também se dará em São Paulo, maior cidade do país, com a chapa encabeçada pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL) e da ex-prefeita Marta Suplicy (PT).

Nas redes sociais, Edmilson disse que recebeu a notícia com “alegria e gratidão” e agradeceu o apoio da legenda. “Agradeço aos membros do partido e, especialmente, à presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, e ao presidente Lula, pela confiança em meu trabalho por nossa amada cidade”, escreveu. “Essa confirmação pavimenta o caminho para a união da frente progressista aqui em Belém, que já tem em sua base o meu partido, PSOL, além de Rede, PCdoB, PV e PDT”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Edmilson está no seu terceiro mandato em Belém. Além da última disputa, em 2020, ele venceu também as eleições municipais em 1996 e 2000 – nessas duas, era filiado ao PT. Ele deixou o partido em 2005, mas manteve a proximidade.

Avaliação

O grande problema para o prefeito obter um novo mandato é a sua baixa popularidade. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas realizado em maio, 75,4% dos eleitores desaprovam a gestão de Edmilson, enquanto 22,3% aprovam e 2,4% não souberam ou não responderam.

O prefeito também não lidera nenhum dos três cenários prospectados pelo instituto. No principal deles, ele tem apenas 11,1% das intenções de voto, enquanto o líder da corrida é o deputado federal Éder Mauro (PL), que tem 26%. Em seguida aparecem o secretário estadual de Esporte, Cassio Andrade (PSB), e o deputado federal José Priante (MDB), ambos com 12,8%. A pesquisa foi feita antes do governador Helder Barbalho (MDB) lançar oficialmente na disputa o ex-secretário estadual de Cidadania, Igor Normando (MDB).