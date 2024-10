PSDB vai na contramão de Datena e declara apoio a Nunes em São Paulo

A cúpula nacional do PSDB divulgou uma nota nesta segunda-feira, 14, em que declara apoio ao candidato e prefeito Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno da eleição em São Paulo. O texto diz que a decisão está tomada desde o dia 6 de outubro, após o fechamento das urnas, e contraria a posição do candidato tucano na cidade. Após quase uma semana em silêncio, na noite de sábado, 12, o apresentador José Luiz Datena gravou um vídeo apoiando a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL).

“O PSDB reafirma que a recomendação de voto do partido no segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo é em Ricardo Nunes, do MDB. A deliberação foi tomada logo após o fechamento das urnas, em 6 de outubro, e com a definição de que o adversário de Nunes (Boulos) é um representante do lulopetismo, do extremo e da radicalização que sempre combatemos. Por coerência histórica, o PSDB não poderia deixar de indicar neste segundo turno a candidatura do prefeito Ricardo Nunes”, diz a íntegra da nota publicada nesta segunda.

O texto foi assinado pelo diretor nacional do partido, Marconi Perillo, pelo deputado federal Aécio Neves e pelo presidente estadual da sigla, Paulo Serra. O presidente do diretório municipal e vice de Datena na campanha, José Aníbal, ficou de fora das assinaturas.

Na reta final da campanha, Datena chegou a dizer que não apoiaria ninguém no segundo turno. Dias antes da votação, após o debate da TV Globo, ele fez um mea-culpa, dizendo que o seu desempenho “não foi dos melhores” e que o PSDB é um partido “ferido”. No vídeo gravado no sábado, o apresentador mudou de posição. “Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos, eu voto no Boulos, para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo reféns do narcotráfico”, disse.