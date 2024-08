PRTB confirma Pablo Marçal e policial militar mulher como vice em SP

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A convenção muncipal do PRTB definiu na manhã deste domingo, 4, o nome do coach goiano Pablo Marçal como o candidato da sigla para disputar a prefeitura de São Paulo. Sua vice, que até então não havia sido anunciada, será a cabo da Polícia Militar paulista Antonia Barbosa de Jesus. Inicialmente, havia rumores de que o filho do ex-presidenciável Levy Fidelix, Levy Francisco Rodrigues Fidelix, seria o vice de Marçal.

O presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, fez o anúncio de que o PRTB decidiu lançar uma chapa pura, sem coligações, e disse que o partido é o único “de direita conservadora” no páreo. Apesar de correr sozinho nas eleições, Marçal disse que, se ganhar a disputa, fará uma “imersão” para que os outros partidos possam participar do seu governo.

“Vou fazer uma imersão e vou voltar explicando política desde a Grécia. Vou explicar tudo para esse povo. Vai ter que passar no crivo judicial, no crivo ser competente no que faz, vai ter que passar na imersão e aí vamos ver quantos vão sobrar. Não vou ser o cara que vai ficar contra todo mundo”, defendeu o coach.

Durante o discurso, Marçal teceu várias críticas ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, com quem ele rivaliza os votos da direita. O coach disse que o emedebista “nunca assumiu a prefeitura de São Paulo” e que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), empatado tecnicamente em primeiro lugar com Nunes, “tem mais energia” para ganhar as eleições.

Marçal disse que nunca pertenceu a outro partido antes do PRTB. Em 2022, ele tentou ser candidato à presidência pelo Pros, que barrou sua candidatura e apoiou Luiz Inácio Lula da Silva. “Jogou a oportunidade fora”, disse o coach na convenção deste domingo, sobre esse episódio. Sobre o período em que esteve no Democracia Cristã, justificou que “quebraram a palavra comigo”.

Desde que lançou sua pré-candidatura, Marçal cresceu nas pesquisas e está com 12% das intenções de votos, de acordo com levantamento feito pela Genial/Quaest divulgado na última terça, 30. Ele está atrás de Nunes, Boulos e Datena, que estão tecnicamente empatados. Atrás do coach vem a deputada federal Tabata Amaral, com 5%.