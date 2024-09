Preso em ação contra PCC, advogado de André do Rap tem inquérito arquivado

A juíza Priscila Devechi Ferraz Maia, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, arquivou o inquérito contra o advogado Áureo Tupinambá, que atua na defesa do traficante André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, alvo de operação que apurou o envolvimento de empresas ligadas à facção criminosa PCC em licitações de prefeituras e Câmaras de diversos municípios do estado de São Paulo.

A magistrada determinou ainda a revogação das liminares impostas ao advogado e a devolução dos bens apreendidos durante a Operação Mundita. No início da semana, o Ministério Público recomendou o arquivamento do inquérito por falta de provas.

Tupinambá foi alvo da operação deflagrada em abril pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e pela Polícia Militar. O advogado, que atuava como diretor da Câmara de Cubatão (SP), foi um dos três presos na operação, acusados de liderar esquema de fraudes em licitações.

Ele foi liberado no mesmo dia, mas foi alvo de medidas cautelares como proibição de frequentar a Câmara de Cubatão e de manter contato com outros investigados, além de precisar comparecer aos atos do processo.

Além dele, o vereador de Cubatão e ex-presidente da Câmara, Ricardo de Oliveira, conhecido como Ricardo Queixão (PSD), e Fabiana de Abreu Silva, servidora pública da Prefeitura de Cubatão, também foram presos na ocasião.

De acordo com os promotores do Gaeco, a quadrilha simulava concorrência com empresas parceiras ou de um mesmo grupo econômico. “Também há indicativos da corrupção sistemática de agentes públicos e pol há indicativos da corrupção sistemática de agentes públicos e políticos, como secretários, procuradores, presidentes de Câmaras Municipais, pregoeiros, e diversos outros delitos – como fraudes documendocumentais e lavagem de dinheiro”, informou o órgão na ocasião.

“Não vi com supresa a decisão porque sempre soube de mina inocência e de que tinha havido uma confusão”, disse Tupinambá. “Após esclarecer os fatos, os promotores fizeram Justiça”, disse.

Solto pelo STF e foragido

Apontado como um dos chefes do PCC e conexão da facção criminosa com máfias europeias, André do Rap deixou a prisão pela porta da frente em 10 de outubro de 2020, após liminar concedida pelo então ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Quando outro ministro, Luiz Fux, revogou a prisão, já era tarde: o traficante nunca mais foi capturado e é um dos foragidos mais procurados pela polícia.