Prefeitura de Santos é suspeita de favorecer aliados com contratos

A prefeitura de Santos, pólo econômico e turístico do litoral paulista, alugou uma série de imóveis nos últimos anos por valores excessivamente mais altos do que os praticados no mercado. Em diversos casos, os prédios arrendados pelo Executivo pertencem a aliados do atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), que concorre à reeleição em segundo turno contra a deputada federal Rosana Valle (PL) no próximo domingo, 27.

Documentos aos quais VEJA teve acesso indicam que, somente em 2024, a prefeitura fechou ao menos três contratos de aluguel ou de aquisição de prédios por preços que chegam ao triplo da média no setor privado. Além da suspeita de superfaturamento, as transações envolvem empresários e políticos ligados à gestão atual e também ao ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), atualmente deputado federal.

Um dos contratos de locação foi firmado em 3 de julho deste ano, sem licitação, com a construtora Engeterpa, do empresário Rogério Conde, presidente do diretório municipal do União Brasil e da Companhia de Habitação da Baixada Santista (Cohab Santista). Conde foi nomeado pelo prefeito para presidir a entidade no início do ano e o União Brasil faz parte da coligação de Rogério Santos. O acordo prevê aluguel mensal de 94.600 reais, com duração de 60 meses, para sediar um departamento da Secretaria Municipal de Finanças na rua Quinze de Novembro, nº 108, na região central de Santos — o valor supera em três vezes as ofertas de imóveis similares na mesma rua.

No mês seguinte, a prefeitura celebrou a aquisição, na mesma rua, de um prédio para abrigar o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Condepasa). No intervalo recorde de seis meses, o poder público aprovou a desapropriação e o pagamento de 5,5 milhões de reais pelo imóvel que, no mesmo mês, fora anunciado por 3,8 milhões em imobiliárias locais. O endereço pertence à família do ex-deputado federal Vicente Cascione (PL), um dos cabos eleitorais de Rogério Santos à reeleição.

Dono de imóvel é condenado em ação que cassou ex-prefeito

Mais recentemente, em setembro, outra transação suspeita veio à tona: o aluguel de espaços no Edifício Guilherme Martinelli, também localizado no Centro, para instalar serviços de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. As cinco salas foram locadas por 30 mil reais ao mês, mais de três vezes o valor cobrado por imobiliárias santistas para arrendar pisos inteiros do prédio comercial.

O contrato foi firmado com a FGJ Filhos Empreendimentos e Participações, holding controlada pelo empresário Fabrício Guimarães Julião, CEO do Fórum Brasil Export e ex-sócio das agências de publicidade Buldogue e Urban 7. Ambas as empresas foram pivôs do escândalo de contratações irregulares pela prefeitura que resultaram, em 2024, na condenação do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa à inelegibilidade por improbidade administrativa, e na proibição de Fabrício Julião de fechar novos contratos com o poder público.

O que diz o prefeito

Procurada por VEJA, a assessoria de comunicação da prefeitura de Santos declarou que não há irregularidades nos contratos e assegurou que os valores contratados estão dentro da média do mercado, embora os fatos apurados pela reportagem mostrem o contrário.