Prefeito é favorito à conquista de um novo mandato em Colombo (PR)

O prefeito Helder Lazarotto (PSD) é favorito a obter mais um mandato à frente da prefeitura de Colombo, cidade de 232 mil habitantes na Grande Curitiba, segundo levantamento feito entre os dias 21 e 24 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 25.

De acordo com a sondagem, Lazarotto, que conta com o apoio do governador Ratinho Júnior (PSD), tem 51,6% das intenções de voto, seguido pela ex-prefeita Beti Pavin (MDB), com 27,7%. Depois, aparecem os candidatos Sérgio Pinheiro (Novo), com 5,6%, e Fernando Sangue Laranja (PT), com 1,6%.

Entre os entrevistados, 7,1% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,4% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa ouviu 700 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PR-08022/2024.