Prefeito do PL lidera com folga na capital mais bolsonarista do Nordeste

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a corrida à Prefeitura de Maceió pode ser decidida já no primeiro turno. O atual prefeito João Henrique Caldas (PL) desponta como favorito disparado entre o eleitorado, com 54,4% das intenções de voto, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 26.

Bem atrás do prefeito bolsonarista, aparecem o deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil), com 14,9%, e o ex-deputado estadual Davi Davino Filho (PP), com 11,8%, tecnicamente empatados em segundo lugar dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais. Nas eleições de 2020, Davino terminou em terceiro lugar, enquanto Gaspar foi o mais votado no primeiro turno, mas perdeu para Caldas na segunda rodada.

Na terceira posição do levantamento, também em empate técnico, estão o deputado federal Rafael Brito (MDB), com 3,8% — candidato do grupo do senador Renan Calheiros (MDB) — e os ex-vereadores Anivaldo Luiz, o Lobão (SD), com 2,2%, e Ricardo Barbosa (PT), com 0,9%.

Capital do bolsonarismo no Nordeste

Nas eleições presidenciais de 2022, Maceió se projetou como a única capital nordestina onde o ex-presidente Jair Bolsonaro teve mais votos do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva — o ex-mandatário e o petista terminaram com 57% e 43% do eleitorado maceioense.

Também de acordo com a pesquisa divulgada hoje, o favoritismo pela direita ainda prevalece na capital alagoana. Entre os participantes, 29,7% afirmaram que “com certeza votariam” em um candidato apoiado por Bolsonaro e 24,9% em um nome indicado por Lula — em contrapartida, 47,8% “jamais votariam” em um aliado do ex-presidente e 50,1% rejeitam completamente alguém apadrinhado pelo petista.

O caso de João Henrique Caldas traz uma curiosa singularidade: em 2020, o prefeito foi eleito pelo PSB, partido que hoje integra a base do governo federal e tem o vice-presidente Geraldo Alckmin em suas fileiras, mas migrou para o PL durante o mandato. A despeito da mudança radical de legenda, a administração do atual chefe do Executivo aparece com 76,9% de aprovação entre os eleitores de Maceió.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 680 eleitores em Maceió entre os dias 20 e 25 de junho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.