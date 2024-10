Prefeito de Vitória lidera isolado e caminha à reeleição em 1º turno

Na reta final para as eleições municipais, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera com folga a corrida eleitoral com 51,6% das intenções de voto. É o que indica um levantamento publicado nesta terça-feira, 17, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, o atual mandatário tem larga vantagem sobre o principal rival, o ex-prefeito João Coser (PT), que soma 15,6% do eleitorado. Um dos fundadores do partido no Espírito Santo, o deputado estadual governou a capital capixaba por dois mandatos entre 2005 e 2012 e enfrentou Pazolini no segundo turno em 2020, mas foi derrotado pelo atual mandatário por 58,5% a 41,5% dos votos.

Na sequência, aparece outro ex-prefeito da capital, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), que pontua 9,3% na pesquisa. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp) do levantamento, o cenário é de empate técnico entre os dois ex-mandatários na segunda posição — no limite, o tucano empata também com os deputados estaduais Camila Valadão (PSOL), que tem 6,8% dos votos, e Lucínio Assumção (PL), com 4,4%.

Por último, surge o nome do empresário Eduardo Ramlow (Avante), com 1% do eleitorado. Votos brancos e nulos totalizam 6%, e outros 5,4% dos eleitores entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Prefeito tem ampla aprovação

De acordo com o levantamento, o prefeito Lorenzo Pazolini desfruta de uma ampla margem de popularidade na sua primeira gestão à frente do Executivo de Vitória, somando 74,9% de aprovação e 21,5% de rejeição do eleitorado em Vitória.

Ex-delegado da Polícia Civil, Pazolini estreou na carreira política como deputado estadual em 2018 e ganhou notoriedade quando, durante a pandemia da Covid-19, foi um dos cinco parlamentares do estado que invadiram um hospital na capital capixaba a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro para filmar a lotação dos leitos de UTI.

A despeito do episódio, que lhe rendeu boa parte do voto bolsonarista em Vitória, o prefeito evita colar sua imagem à do ex-presidente e não conta com o PL na sua coligação para a reeleição. O principal candidato do bolsonarismo na capital é Assumção, capitão da reserva da Polícia Militar e deputado estadual, que desde 2022 está na mira do Supremo Tribunal Federal (STF) e chegou a ser preso por suspeita de envolvimento em atos antidemocráticos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Vitória entre os dias 13 e 16 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos, nos resultados gerais. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é ES-05456/2024.