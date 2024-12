Prefeito de Maceió deve sair do PL de Bolsonaro e migrar para base de Lula

O prefeito reeleito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, deve migrar em breve do PL de Jair Bolsonaro para o PSD, partido que integra a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que tem fortes laços com o PT no Nordeste.

O martelo foi batido em reunião neste final de semana com os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e do Recife, João Campos (PSB). Os três mandatários foram reeleitos com ampla margem no primeiro turno das últimas eleições e são cotados para disputar os respectivos governos de Alagoas, Rio de Janeiro e de Pernambuco em 2026. Campos, inclusive, deverá assumir a presidência do PSB no ano que vem.

JHC filiou-se ao PL em 2022 para apoiar Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial. Antes disso, estava no PSB, sigla de João Campos e pela qual foi eleito prefeito em 2020. Em 2024, foi reeleito com 83% dos votos válidos.

Segundo aliados, a decisão de JHC pela migração ao PSD se deve a dois motivos principais. O primeiro diz respeito ao fim do pagamento da indenização da Braskem à prefeitura. A empresa, que faz a extração de sal-gema no solo, foi responsável pelo afundamento de vários bairros da cidade em 2021. Neste mês, a prefeitura de Maceió receberá a última parcela de 250 milhões de reais do acordo total de 1,7 bilhão de reais — e o cofre poderá minguar. Com o embarque em um partido aliado a Lula no Nordeste, a chegada de recursos federais é mais garantida — algo imprescindível dada a ambição de JHC ao governo estadual daqui a dois anos.

Ao mesmo tempo, o entorno de JHC também afirma que o ingresso no PSD tem como objetivo facilitar a indicação da tia do prefeito, a procuradora do Ministério Público de Alagoas, Maria Marluce Caldas Bezerra, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em outubro, Maria Marluce figurou na lista tríplice para a vaga da Corte reservada a um representante do Ministério Público. Ela teve também o apoio do ministro do STJ Humberto Martins.

Na sexta-feira, 7, JHC esteve com Lula em São Paulo durante evento de homenagem à primeira-dama Janja da Silva em São Paulo — o presidente é responsável pela indicação de ministros do STJ.

JHC foi um dos quatro prefeitos do PL em capitais eleitos este ano. Além dele saíram vitoriosos das urnas Tião Bocalom (Rio Branco), também reeleito, Emília Corrêa (Aracaju) e Abílio Brunini (Cuiabá).

