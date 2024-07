Prefeita do PT lidera pesquisa na cidade que deu vitória a Lula em MG

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o cenário que se desenha em Juiz de Fora é de um segundo turno com duas candidatas. A atual prefeita, Margarida Salomão (PT), tem hoje 37,2% das intenções de voto no município mineiro, seguida pela deputada federal Ione Barbosa (Avante), com 20,4%, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas no último domingo, 28.

Na sequência, aparecem os ex-deputados federais Charlles Evangelista (PL), com 11,1% do eleitorado, e Júlio Delgado (MDB), com 10,4%, e o ex-deputado estadual Isauro Calais (Republicanos), com 5,8%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, os três nomes encontram-se tecnicamente empatados na terceira posição. Completa a lista a professora Victória Mello (PSTU), com 1,3%.

Primeira mulher a chefiar a Prefeitura de Juiz de Fora, Margarida Salomão foi eleita duas vezes deputada federal por Minas Gerais, ambas pelo PT, antes de assumir o Executivo municipal em 2020. Por sua vez, Ione Barbosa comandou a Delegacia da Mulher no município mineiro e, após disputar a prefeitura nas eleições anteriores pelo Republicanos, filiou-se ao Avante e cumpre atualmente seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Cidade foi decisiva para a vitória de Lula em MG

Em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais por uma margem pequena, de menos de 50 mil votos — destes, quase 40 mil foram contabilizados em Juiz de Fora, onde o petista venceu o rival por 56,1% contra 43,9% do eleitorado.

Dois anos depois, o mesmo levantamento do Paraná Pesquisas indica que o quadro de polarização está ainda mais acirrado no município mineiro. A gestão de Lula conta com 48,3% de aprovação e 47,3% de rejeição pelos juizforanos. Entre os entrevistados, 22,5% afirmaram que “com certeza votariam” em um candidato apoiado pelo presidente e outros 23% apoiariam um nome indicado por Jair Bolsonaro — por outro lado, 47,5% disseram que “jamais votariam” em aliados do petista e 48,5% reprovariam completamente alguém endossado pelo ex-presidente.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Juiz de Fora entre os dias 23 e 27 de julho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.