Por que uma sem-teto que participou de invasão foi à Justiça contra Boulos

Uma ex-moradora de uma ocupação na região de São Mateus, zona leste da cidade de São Paulo, entrou na Justiça contra o candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL). Ela pede uma indenização por ter sido exposta na propaganda eleitoral do deputado do PSOL sem ter dado autorização para uso da imagem. A autora da ação quer que os vídeos sejam apagados do Instagram e do Facebook, além de 30 mil reais por danos morais.

“As fotos retratam o sofrimento da Requerente em um momento de dor, humilhação e desespero em meio à cena de guerra protagonizada pelos policiais”, diz ação enviada ao Foro Regional de Itaquera do Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido de indenização diz que Boulos “utilizou da fragilidade” da ex-moradora da ocupação “para promover campanha política em benefício próprio, causando mais dor, tristeza e revolta” à mulher que pede a indenização “pois passou a reviver todo aquele pesadelo novamente, ocasionando-lhe grande abalo emocional”.

O advogado ainda afirma que a ação foi movida porque a conduta fere os direitos de personalidade da cliente. A ação também demonstra que a autora da ação tentou contato com a assessoria do candidato e a equipe jurídica da campanha, além de pedir ajuda sobre o assunto com outra personagem da peça de propaganda política, que concedeu entrevista ao vídeo publicado nas redes sociais do psolista.

Na propaganda eleitoral, Boulos explica o contexto de uma foto momentos antes de ser detido em uma reintegração de posse em 2017. O candidato foi ao local como integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), ainda que a ocupação em questão não estivesse vinculada ao movimento social. Segundo a propaganda eleitoral, tratava-se de uma mobilização feita pelos moradores da região, que viviam há alguns anos no local em casas de madeira improvisadas.

“A gente foi para ajudar e tentar evitar o pior”, disse Boulos no vídeo. Em frente a fotografias, o candidato lembra o momento junto a duas ex-moradoras. Elas relatam a ação policial para retirada de milhares de pessoas que viviam ali, segundo o relato, há pelo menos quatro anos. “Eu fui detido porque dei as caras na negociação e eles já ficaram de olho”, explicou o candidato.

VEJA entrou em contato com a campanha de Guilherme Boulos sobre a ação protocolada no Tribunal de Justiça. O espaço segue aberto para uma eventual manifestação.