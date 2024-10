Ponta Grossa: prefeita e deputada empatam na 4ª maior cidade do Paraná

A menos de uma semana do segundo turno das eleições municipais, o cenário em Ponta Grossa, no Paraná, é de impasse entre duas candidatas alinhadas à direita. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 21, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Numericamente, a atual prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt (União Brasil), aparece à frente com 46,2% das intenções de voto, seguida pela deputada estadual Mabel Canto (PSDB), com 44,6%. Dentro da margem de erro de 3,6 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico na quarta maior cidade do Paraná.

Votos brancos e nulos representam 5,5% do eleitorado, e outros 3,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Disputa acirrada sem aliado de Ratinho

No primeiro turno das eleições em Ponta Grossa, Mabel Canto conquistou 27,87% dos votos válidos contra 27,51% de Elizabeth Schmidt. Em termos absolutos, a vantagem da deputada sobre a atual prefeita foi de menos de 700 votos, dentro de um universo de quase 260 mil eleitores registrados no município.

A corrida pelo comando do Executivo ponta-grossense é marcada pela rejeição do eleitorado a alguns dos principais cabos eleitorais das eleições de 2024. Apesar do alinhamento declarado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Elizabeth Schmidt ficou de fora das negociações da “dobradinha” entre PL e PSD e a dupla optou por lançar a candidatura de Marcelo Rangel (PSD) — o deputado estadual, contudo, terminou em terceiro lugar no primeiro turno, com 21,07% dos votos válidos.

Por outro lado, na busca pela reeleição, a prefeita conta a seu favor os apoios do senador Sergio Moro (União Brasil) e do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), dupla que, enquanto juiz da Justiça Federal e procurador do Ministério Público Federal (MPF), encabeçou os julgamentos da Operação Lava-Jato a partir dos tribunais em Curitiba.

Tampouco decolou a candidatura da esquerda em Ponta Grossa, que se uniu sob o nome do deputado federal Aliel Machado (PV), endossado pelo colega parlamentar Zeca Dirceu (PT). O candidato acabou em quarto lugar na primeira rodada de votação, somando 19,51% dos votos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 760 eleitores em Ponta Grossa entre os dias 17 e 20 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,6 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-06801/2024.