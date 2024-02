Polícia apreende 450 cartões com suspeito de aplicar golpe da maquininha

A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante na noite desta sexta, 10, um homem de 38 anos suspeito de aplicar o “golpe da maquininha”. Ele estava nas proximidades do Sambódromo do Anhembi, na zona norte, com mais de 450 cartões bancários. No local ocorrem os desfiles das escolas de samba da capital.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita por volta das 23h. “Assim que perceberam a aproximação dos agentes, os suspeitos correram para o meio da multidão. Um deles conseguiu fugir; o outro foi pego com uma bolsa carregada de 452 cartões bancários de diferentes instituições, além de uma máquina de cartão”, informou a pasta.

Entre o material apreendido, os policiais localizaram dois cartões que já tinham sido alvo de boletim de ocorrência anterior: um por roubo e o outro, por furto. O restante do material foi apreendido e encaminhado à perícia para dar prosseguimento à pesquisa. O suspeito detido foi indiciado por receptação e teve a prisão em flagrante decretada. Segundo a Polícia Civil, ele possui antecedentes criminais.

A segunda noite de desfiles das escolas de samba de São Paulo começou neste sábado, 10, por volta das 10h30. Ao todo, sete escolas passaram pelo sambódromo, a começar pelo Grêmio Vai-Vai. Em seguida, apresentaram-se as escolas Tom Maio, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império da Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi.

Balanço

A SSP informou ter detido até agora sete pessoas em flagrante durante a passagem de blocos de Carnaval em São Paulo. Em um dos casos, os policiais identificaram uma mulher que tinha 18 aparelhos na bolsa e outros quatro escondidos na roupa. Ao todo, a polícia conseguiu recuperar 55 aparelhos até o início da noite desta sexta. As ocorrências foram registradas nas delegacias das regiões onde os blocos estavam concentrados.