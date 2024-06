Plataforma inédita monitora transformação digital nos serviços públicos

Nesta quinta-feira, 13, o Centro de Liderança Pública (CLP) lançou um projeto inédito no Brasil que monitora e divulga iniciativas de digitalização dos serviços públicos nos estados. A Plataforma de Transformação Digital nos Governos já lista 39 casos bem-sucedidos de boas práticas em soluções de digitalização, automação dos processos e uso de Inteligência Artificial.

Segundo o CLP — um think tank voltado à formação de líderes políticos e engajamento da sociedade no debate público –, o objetivo da plataforma é acelerar a transformação digital no Brasil a partir da visibilidade de iniciativas que já demonstram bons resultados em todo o país. “Ao adotá-la, estamos construindo um futuro em que a tecnologia e a eficiência caminham juntas no setor público, capacitando o governo para responder rapidamente às demandas da sociedade”, afirma o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Valid, empresa especializada em integrar soluções de identificação segura, como autenticação, autorização e verificação de usuários. “Acreditamos no potencial do Brasil em torno do governo e enxergamos a plataforma lançada pelo CLP como um passo importante para levar a transformação digital a novos patamares”, explica o CEO da Valid, Ilson Bressan.

Nordeste se destaca na transformação digital

Entre as 39 iniciativas de digitalização já incluídas na base de dados do CLP, 15 estão em cinco estados do Nordeste: Ceará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Na região, destacam-se os sites voltados à transparência fiscal, inclusão digital e segurança de dados — o governo cearense desponta como o mais avançado em transformações digitais, com seis projetos listados entre os mais bem-sucedidos do país.

Outros programas que ganham notoriedade na plataforma são o rastreamento de toda a cadeia produtiva do carvão vegetal através da tecnologia blockchain, em Minas Gerais, e a política de Gestão Estatística em Segurança Pública no Rio Grande do Sul, que foca na coleta e análise extensiva de dados para monitorar e combater a criminalidade no estado.

Em relação ao governo federal, o site dá crédito especial ao Painel de Monitoramento de Dados Abertos, criado para acompanhar os métodos e resultados dos programas da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Além do Executivo federal brasileiro, a plataforma inclui uma série de exemplos de boas práticas dos setores públicos ao redor do mundo, como no Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Japão e Coreia do Sul.