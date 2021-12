PF prende chefe de gabinete do governador do Acre, Gladson Cameli

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 22, a chefe de gabinete do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), na segunda fase da Operação Ptolomeu, que no último dia 16 já havia começado a desarticular um grupo suspeito de desviar recursos do governo local. A chefe de gabinete Rosângela Gama é suspeita de ter destruído provas essenciais para a investigação e foi filmada pela PF nesta manhã tentando se livrar de seu telefone celular.

A prisão preventiva de Gama foi decretada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), responsável por processos envolvendo governadores de estado. Também foi aberto um novo inquérito para investigar o crime de obstrução de investigação de organização criminosa. A PF ainda cumpriu nesta quarta-feira cinco mandados de busca e apreensão em Rio Branco, em endereços relacionados aos envolvidos no embaraço às investigações.

Quando a primeira fase da operação foi deflagrada, no dia 16, o STJ determinou o bloqueio de aproximadamente 7 milhões de reais nas contas dos investigados, além do sequestro de veículos de luxo e outros bens que teriam sido adquiridos com recursos ilícitos. Segundo a apuração, os suspeitos – políticos, servidores públicos e empresários – movimentaram 800 milhões de reais, montante “totalmente incompatível com o patrimônio e a atividade empresarial dos investigados”.