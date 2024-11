PF indicia Marçal por uso de laudo falso contra Boulos na eleição

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal indiciou o coach Pablo Marçal, candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, pelo uso de documento falso durante a campanha. Na antevéspera da votação do primeiro turno, no início de outubro, o então concorrente pelo PRTB divulgou em seu perfil pessoal nas redes sociais um laudo falso sobre o então candidato do PSOL, Guilherme Boulos.

Marçal foi indiciado após prestar depoimento na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, no final da manhã desta sexta-feira, 8. Na oitiva, que durou cerca de duas horas, o coach disse que a postagem foi feita por sua equipe e negou qualquer envolvimento no episódio.

Durante a campanha, entretanto, Marçal fez reiteradas acusações falsas sobre uma suposta internação de Boulos numa clínica por uso de drogas e falou por diversas vezes que iria divulgar um documento que comprovaria o que ele estava falando.

O laudo divulgado por ele constava uma assinatura falsa de um médico que já havia morrido, entre outras incongruências. A fraude do documento foi atestada por perícia realizada pela PF. A filha do médico foi a público afirmar que ele jamais trabalhou na clínica Mais Consultas, de onde teria saído o laudo.

O delegado responsável pelo caso indiciou Marçal pelo uso do documento. A autoria também está sendo investigada.