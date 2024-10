Pesquisa traz Nunes e Boulos na ponta, mas Marçal ameaça candidato do PSOL

A duas semanas da data da votação, a corrida pela prefeitura de São Paulo ainda é marcada por três candidaturas emaranhadas na disputa por uma vaga no segundo turno. Levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 20, aponta indefinição do eleitorado paulistano entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o coach Pablo Marçal (PRTB).

De acordo com a pesquisa, Nunes conta com 26,8% das intenções de voto na capital paulista, seguido por Boulos, com 23,7%, e por Marçal, com 21%. Considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, Nunes e Boulos estão empatados tecnicamente na liderança, enquanto Marçal está empatado com o candidato do PSOL mas não com o atual prefeito.

Em relação aos números anteriores, publicados pelo Paraná Pesquisas na última sexta-feira, 13, Nunes cresceu 1,7 ponto percentual na preferência do eleitorado, enquanto Boulos oscilou 1 ponto para baixo. Marçal, por sua vez, ficou com o mesmo percentual de apoiadores.

Prefeito tem vantagem no segundo turno

A pesquisa traz, ainda, três simulações de confronto direto entre os principais candidatos na segunda rodada da votação.

Se um segundo turno ocorresse hoje entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o prefeito venceria com 50,1% dos votos contra 32,1% do deputado. Na comparação com o mesmo cenário simulado na semana anterior, o emedebista deslizou 1 ponto percentual e o psolista caiu 1,5 ponto, enquanto a parcela do eleitorado que anularia seu voto aumentou de 9,4% para 11,7%.

Caso o duelo aconteça entre Nunes e Pablo Marçal, o atual mandatário venceria com folga ainda maior: 52,3% dos votos ante 27,4% do rival. Em relação à pesquisa anterior, o apoio ao prefeito cresceu 0,9 ponto percentual e as intenções de voto no coach quase não mudaram, oscilando 0,1 ponto para cima.

Já uma batalha entre Boulos e Marçal terminaria com a eleição do parlamentar do PSOL, que derrota o empresário por 43,6% dos votos a 37,9% na simulação. Também neste caso, os percentuais de intenção de voto em cada candidato sofreram uma tímida variação positiva: o deputado aumentou 0,3 ponto percentual, enquanto o coach ganhou 0,7 ponto.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores em São Paulo entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-03057/2024.