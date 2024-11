Pesquisa projeta duelo entre Tarcísio e Marçal pelo governo de SP

Se as eleições para o governo de São Paulo ocorressem hoje, Tarcísio de Freitas (Republicanos) teria claro favoritismo para obter um segundo mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes. O governador lidera a corrida eleitoral para 2026 com 40,5% das intenções de voto no estado, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira, 21, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar, vinte pontos percentuais atrás de Tarcísio, aparece o coach Pablo Marçal (PRTB), com 20,5% do apoio do eleitorado. Candidato à prefeitura da capital em 2024, o empresário goiano ficou de fora do segundo turno com apenas 57 mil votos de desvantagem para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Na sequência, surgem na pesquisa os nomes de Márcio França (PSB), ex-governador e atual ministro do Empreendedorismo, com 12,6% das intenções de voto; de Alexandre Padilha (PT), ministro das Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com 7,7%; e de Filipe Sabará (Republicanos), coordenador de campanha de Marçal à prefeitura, com 1,4%.

Votos brancos e nulos somam 12,2%, e outros 5% dos eleitores entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Incerteza sobre candidaturas

Ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, Tarcísio é um dos governadores cotados a herdar o apoio político do ex-presidente e representar a direita bolsonarista nas eleições presidenciais de 2026.

A candidatura, porém, é incerta, já que o posto de nome forte da oposição ao governo Lula é disputado por outros governadores alinhados ao bolsonarismo, como Ratinho Júnior (PSD), no Paraná, Ronaldo Caiado (União Brasil), em Goiás, e Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais. O ex-presidente Jaír Bolsonaro, apesar de inelegível, afirma tandem que será candidato em 2026.

Caso decida disputar a reeleição ao Executivo estadual, o governador do Republicanos tem a seu favor a ampla popularidade entre o eleitorado paulista. Segundo a pesquisa, a gestão de Tarcísio no estado é aprovada por 68,8% dos entrevistados, enquanto 26,7% rejeitam a atual administração do Palácio dos Bandeirantes.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.684 eleitores em 88 municípios de São Paulo entre os dias 15 e 19 de novembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.