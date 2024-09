Pesquisa: prefeito tem ampla vantagem na busca por novo mandato em Vinhedo

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A dez dias das eleições, o atual prefeito de Vinhedo (interior de São Paulo, a 77 km da capital), Dario Pacheco (PSD) tem a liderança consolidada em pesquisa de intenções de voto divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 27. Aliado do atual secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, Dr. Dario, como é conhecido, tem 51,9% da preferência do eleitorado da cidade.

Nesse cenário, o prefeito tem grandes chances de ser reeleito no dia 6 de outubro. Depois dele, vêm o candidato do Podemos, o ex-vereador Nil Ramos, que tem 15% das intenções de voto, e o atual vice-prefeito, Édson PC (PSB), que tem 14,3%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em seguida, vem Pina (Rede), com 3,5%; Profa. Sylla Consciência Limpa (PDT), com 1,2%; e Davi Pintor (PV) com 0,7%.

Rejeição

A pesquisa desta sexta também mostrou os índices de rejeição dos candidatos. O vice-prefeito lidera esse ranking: 41,5% disseram que jamais votariam nele. Em seguida, a maior rejeição é de Davi Pintor, com 21,5%. O terceiro lugar da rejeição é do atual prefeito, Dr. Dario, com 19,6%. Depois deles, vem Nil Ramos (15,4%), Pina (14,7%) e Profa. Sylla Consciência Limpa (12,8%).

O levantamento ouviu 680 eleitores entre os dias 23 e 26 de setembro e a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-08931/2024.