Pesquisa: Lula chega à metade do mandato com a aprovação em baixa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se aproxima da metade de seu terceiro mandato presidencial com a avaliação de seu trabalho consideravelmente pior do que no início da gestão. O governo do petista soma 46,1% de aprovação e 51% de rejeição pelo eleitorado, segundo levantamento publicado nesta quarta-feira, 27, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, a gestão Lula 3 é avaliada como “ótima” por 11,7% dos eleitores e “boa” por 20,9%, totalizando 32,6% de percepção positiva. Para 24,2% dos entrevistados, o governo é considerado “regular”.

Em contrapartida, chega a 31,3% a parcela de brasileiros que veem como “péssima” a administração petista do Planalto, enquanto 11% a consideram “ruim”. Ao todo, 42,3% do eleitorado avalia negativamente o atual momento do governo do PT.

Apoio recua em um ano

Em agosto de 2023, quando inaugurava o segundo semestre de seu retorno ao Planalto, Lula contava com a aprovação de 54,3% do eleitorado. O índice de rejeição, naquele mês, batia em 40,1%, segundo o Paraná Pesquisas.

Desde então, o apoio ao presidente recuou 8,2 pontos percentuais, ao passo que a insatisfação com o governo federal avançou quase 11 pontos nos mesmos 14 meses.

Continua após a publicidade

A pesquisa indica, ainda, que a visão fortemente negativa da gestão foi a que mais cresceu no período. Desde agosto, a parcela que avalia o governo Lula como “péssima” aumentou 7,6 pontos, enquanto os apoiadores mais ferrenhos, que consideram o desempenho do petista “ótimo”, recuaram 4,2 pontos.

Jovens, idosos, nordestinos e menos escolarizados formam base do petista

Entre os recortes demográficos do levantamento, destaca-se a avaliação fortemente positiva de Lula na região Nordeste, onde 57,6% aprovam a gestão petista em Brasília. No Sul, por outro lado, a rejeição chega a 60,6%.

Considerando a idade dos entrevistados, o presidente tem ampla popularidade tanto entre os jovens de 16 a 24 anos (52,7%) quanto entre os mais idosos, acima de 60 anos (51,1%). Nas faixas etárias intermediárias, a desaprovação a Lula supera o apoio eleitoral.

Continua após a publicidade

Já na estratificação por escolaridade, o mandatário tem seus defensores mais ferrenhos (57,4%) entre os brasileiros que estudaram apenas até o ensino fundamental. Nos segmentos que concluíram os ensinos médio e superior, Lula acumula, respectivamente, 56,9% e 58,6% de rejeição.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 2.014 eleitores em 86 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos para os resultados gerais.