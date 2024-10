Pesquisa coloca Marçal numericamente à frente na eleição em São Paulo

A dois dias do primeiro turno, a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 4, mostra uma disputa embolada no primeiro turno da eleição para a prefeitura de São Paulo. O coach Pablo Marçal (PRTB) oscilou 1 ponto para cima em relação ao levantamento anterior e chegou a 27% das intenções de voto. O deputado Guilherme Boulos (PSOL) foi de 25% para 26%. Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB) caiu de 25% para 24%.

Apesar das oscilações, os três estão empatados dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 12% (tinha 11% na pesquisa anterior), seguida por José Luiz Datena (PSDB), que segue com 3%. Marina Helena (Novo) também manteve os 3%. Os demais candidatos não pontuaram. Outros 3% declaram voto nulo ou branco, e 2% não sabem ou não responderam.

No levantamento espontâneo, quando a lista de candidatos não é previamente apresentada ao entrevistado, Marçal e Boulos aparecem com 21% cada, e Nunes, com 19%. No segundo pelotão, Tabata tem 9%, Datena, 2%, e Marina Helena, 1%. Neste caso, os nulos e brancos são 7%, e os indecisos chegam a 17%.

Bem posicionados, Marçal e Boulos também são os mais rejeitados pelo eleitor — 53% e 51% dizem que não votariam nos candidatos. Nunes é rejeitado por 40%. O instituto ouviu 1.000 pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro.

Continua após a publicidade

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Boulos teria com 41%, contra 40% de Marçal. Segundo a pesquisa, Nunes venceria o coach por 43% a 35%. O prefeito também sairia vitorioso contra o candidato do PSOL por 48% a 36%.