Pesquisa: a eleição na cidade da Grande SP que teve 2 prefeitos em 30 anos

Nas últimas três décadas, o município de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, teve apenas dois prefeitos — e pelo jeito isso pode continuar pelos próximos quatro anos. Levantamento divulgado nesta terça-feira, 26, pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que o ex-prefeito Gil Arantes (União Brasil) lidera com vantagem a disputa pela prefeitura.

De acordo com o levantamento, Arantes tem 52,7% das intenções de voto, seguido pelo atual vice-prefeito, Beto Piteri (Republicanos), com 26,3% — este é apoiado pelo prefeito Rubens Furlan (PSB), que está no segundo mandato e não pode disputar a reeleição.

No principal cenário simulado pelo Paraná Pesquisas, apenas dois outros nomes pontuam com algum destaque: a engenheira e socióloga Sabrina Nabuco (PSOL), com 4,3% das intenções de voto, e o vereador Fabião (Novo), com 3,7%, tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais.

Arantes governou a cidade paulista por três mandatos, sendo dois consecutivos entre 1997 e 2005 e outro entre 2013 e 2017. Desde 1993, apenas ele e Rubens Furlan, com cinco mandatos, governaram a cidade da Grande São Paulo — Furlan também foi prefeito entre 1983 e 1989. Ambos já foram aliados, mas racharam e agora são os principais adversários na cena política local.

Prefeitos de Barueri nas últimas três décadas

1993-1996 – Rubens Furlan

1997-2000 – Gil Arantes

2001-2004 – Gil Arantes

2005-2008 – Rubens Furlan

2009-2012 – Rubens Furlan

2013-2016 – Gil Arantes

2017-2020 – Rubens Furlan

2021-2024 – Rubens Furlan

Ex-aliados e revezamento no Legislativo

Gil Arantes começou a vida política na década de 1980 como secretário municipal de Furlan. Durante cerca de três décadas, o ex-prefeito que hoje lidera as pesquisas teve no atual mandatário seu principal padrinho político, até o momento de uma ruptura entre os dois na esteira das eleições municipais de 2012.

Nos intervalos entre as gestões dos ex-aliados, ambos ocuparam vagas no Poder Legislativo. Após deixar seu primeiro mandato na prefeitura e ser sucedido por Furlan, Arantes atuou como deputado estadual de São Paulo por duas legislaturas consecutivas, entre 2007 e 2013 — quando este voltou ao Executivo de Barueri, o ex (e atual) prefeito cumpriu um mandato na Câmara dos Deputados, até ser novamente eleito para suceder o antigo afilhado político na prefeitura.

Já Piteri, que além de vice-prefeito é também secretário municipal de Obras, foi duas vezes prefeito do município vizinho de Jandira, também na Grande São Paulo, antes de ser convidado a compor a chapa de Furlan em Barueri, em 2017.

A cidade

Barueri tem 316 mil habitantes e, segundo o IBGE, é a 23ª maior cidade do estado de São Paulo em número de habitantes.

O município é bastante conhecido pela região de Alphaville, que, além de abrigar diversois condomínios de moradores de classe média alta e alta, é um dos principais polos empresariais, de empresas de prestação de serviços e de tecnologia.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Barueri entre os dias 20 e 25 de junho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.