PDT ‘rifa’ governadora e aliança com o PT balança como nunca no Ceará

O diretório estadual do PDT no Ceará decidiu, por 55 votos a 29, que o candidato do partido ao governo do estado será o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e não a atual governadora Izolda Cela. O candidato terá a difícil missão de derrotar o favorito Capitão Wagner (União Brasil) e manter a hegemonia da aliança PT-PDT, que governa o estado há dezesseis anos.

A escolha, no entanto, vai balançar ainda mais a aliança com o petismo, que vinha dando demonstrações públicas de preferência por Izolda Cela, que sucedeu Camilo Santana (PT) em março, quando ele deixou o cargo para disputar o Senado.

Ao mesmo tempo, o PT mandava sinais de que teria problemas em apoiar Roberto Cláudio, com quem o partido teve enfrentamentos duros nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza de 2016 e 2020. O PT já ameaçou, inclusive, deixar a aliança e ter candidato próprio ao governo.

Logo após a decisão do PT cearense, Camilo Santana, hoje o político mais popular do estado e favoritíssimo à vaga de senador, emitiu nota reafirmando o seu apoio a Izolda Cela. “Lamento muito que a primeira mulher governadora do Ceará não poderá concorrer à reeleição, após decisão do PDT. Siga firme, Izolda! O Ceará tem muito orgulho de sua força e determinação”, postou no Twitter.

Outro importante líder petista no estado, o deputado federal José Guimarães, coordenador dos palanques estaduais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também criticou. Em SP, na reunião com o presidente Lula, tomei conhecimento da decisão do PDT: meu coração encheu-se de tristeza pela Izolda. Mulher que vem conduzindo tão bem os destinos de nosso estado, minha solidariedade e meu respeito. Merecia ser reconduzida”, postou.

Roberto Cláudio tem a preferência do presidenciável Ciro Gomes (PDT), ex-governador do estado, e de seu irmão, Cid Gomes. Logo após a escolha, políticos locais da legenda, como o deputado federal André Figueiredo e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, reafirmaram a necessidade de a aliança PT-PDT ser mantida para vencer a eleição no estado.

A governadora, em post no Twitter, informou a decisão do seu partido e disse que seguirá trabalhando. “A luta continua”, escreveu.

A decisão do PDT será referendada agora na convenção estadual do partido, no domingo, 24.