Paraná sela parceria com Centre Pompidou para museu internacional em Foz

O governo do Paraná vai assinar nesta semana uma parceria com uma das mais importantes instituições de arte contemporânea do mundo, o Centre Pompidou, da França, para criar um museu internacional a menos de dez minutos das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. O local, segundo a gestão Ratinho Junior, deverá ficar pronto em 2026.

A cerimônia de assinatura do contrato entre o governador e o presidente da instituição francesa, Laurent Le Bon, será no terreno onde o museu será construído, ao lado do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas. Ele foi cedido pela CCR Aeroportos, que administra o terminal.

A parceria para a instalação do museu no Paraná iniciou em 2020, por iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. De acordo com o governo paranaense, atrair a primeira filial do Centre Pompidou para um país das Américas vai contribuir para fortalecer Foz do Iguaçu como um dos destinos turísticos mais interessantes do mundo. Hoje existem unidades descentralizadas do museu na Bélgica, Espanha e China. Na avaliação da gestão Ratinho Junior (PSD), esse também será um espaço estratégico para o cenário artístico contemporâneo da tríplice fronteira (incluindo Argentina e Paraguai) e da América Latina como um todo.

O Centro Nacional de é um dos centros culturais mais importantes e inovadores do mundo, com um rico acervo que reúne peças de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí e Frida Kahlo. Inaugurado em 1977, é reconhecido por sua estrutura ousada e futurista.

Projeto em Foz

O projeto arquitetônico do museu de Foz do Iguaçu será assinado pelo premiado arquiteto paraguaio Solano Benítez, que coleciona prêmios como um Leão de Ouro da Bienal de Veneza de 2016, fruto da exposição “Breaking The Siege”. Ele trabalhará em colaboração com o arquiteto brasileiro Angelo Bucci, professor da USP e um dos maiores nomes da arquitetura contemporânea do país. Em 1992, ele criou o pavilhão do Brasil na Expo-92 em Sevilha.