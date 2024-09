Paraná: prefeito do PSD lidera corrida à reeleição em Quatro Barras

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o prefeito de Quatro Barras (PR) lidera a disputa pela reeleição. Loreno Tolardo (PSD) tem 49% das intenções de voto no município da região metropolitana de Curitiba, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar, aparece na pesquisa o ex-presidente da Câmara Municipal, Ângelo Andreatta, conhecido como Lara (MDB), com 21,7% do eleitorado. Na sequência estão a advogada Dayane Cordeiro (PV), com 9,5%; o empresário Álvaro Pires (PRTB), com 2,2%; e o corretor Kleybson Torres (PMB), com 1,2%. Dentro da margem de erro de 5 pontos percentuais, os três candidatos estão tecnicamente empatados na terceira posição.

Os votos brancos e nulos somam 10%, e outros 6,3% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder. Não há possibilidade de segundo turno em Quatro Barras, já que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 410 eleitores em Quatro Barras entre os dias 5 e 8 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 5 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é PR-02340/2024.