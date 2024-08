Paraná Pesquisas em Barueri: Gil Arantes lidera com 50,8%

O ex-prefeito Gil Arantes, do União Brasil, lidera a disputa pela prefeitura de Barueri com 50,8% das intenções de votos, segundo levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, divulgado neste sábado, 17. O atual vice-prefeito, Beto Piteri (Republicanos), aparece em segundo lugar com 25,8%. Fabião, do MDB, tem 5,4% e Sabrina Nabuco, do Psol, 3,4%.

Entre os entrevistados, 8,3% disseram que pretendem votar nulo ou em branco e 6,3% não souberam responder. O Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores do município entre os dias 12 e 15 de agosto. A margem de erro é de 3,8 pontos para baixo ou para cima e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-07517/2024.