Paraná: investimentos públicos atingem maior valor dos últimos 24 anos

Os investimentos públicos do estado do Paraná atingiram no primeiro semestre de 2024 o maior valor dos últimos 24 anos. Segundo dados do Tesouro Nacional, o governo de Ratinho Júnior (PSD) aprovou 3,29 bilhões de reais para ações estaduais entre janeiro e junho, cifra recorde para o período desde o ano 2000.

O relatório elaborado pela Secretaria da Fazenda estadual considera os valores reais, ou seja, corrigidos pela inflação desde o início do século. De acordo com o estudo, o montante empenhado pelo governo paranaense era de 863 milhões de reais no primeiro semestre de 2000 e mais do que triplicou nas últimas duas décadas e meia.

Entre as aplicações aprovadas pelo Executivo nestes primeiros seis meses do ano, destacam-se as verbas destinadas à saúde estadual — somente nas áreas da atenção primária e especializada, foram 577 milhões de reais liberados pela gestão. Atualmente, o Paraná tem onze hospitais em fase de construção em todo o estado.

Resultados na educação

Da cifra bilionária empenhada pelo governo estadual, 110,5 milhões de reais foram direcionados à construção de unidades de ensino público. Já no primeiro semestre, outros 44,6 milhões de reais foram entregues em equipamentos para as salas de aula, como móveis e instalação de sistemas de ar-condicionado.

Continua após a publicidade

Hoje, o Paraná lidera o ranking de qualidade do ensino médio na rede estadual. Os números mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), pesquisa elaborada pelo governo federal, aponta o estado em primeiro lugar com nota de 4,6, seguido por Goiás, com 4,5, e São Paulo, Ceará, Espírito Santo e Pernambuco, todos com conceito 4,4.

Infraestrutura

Outra fatia considerável dos investimentos do governo Ratinho Júnior foi destinada a obras de infraestrutura, particularmente à melhoria da malha rodoviária do Paraná.

No primeiro semestre deste ano, entre outros investimentos, o governo empenhou recursos para a construção da Ponte do Guaratuba, no Litoral Paranaense, e à implementação de rodovias de concreto como a PRC-280, no Sudoeste do estado, que liga os municípios de Palmas e Clevelândia em um trecho de 45 quilômetros.