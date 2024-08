Paraná: a boa posição de Moro na corrida para ser o sucessor de Ratinho Jr

As eleições para os governos estaduais ainda estão distantes, mas alguns nomes já se colocam como potenciais candidatos e ostentam uma boa vantagem nas primeiras pesquisas. É o caso do ex-juiz e ex-ministro e agora senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que lidera com alguma folga a disputa ao governo do Paraná, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a sondagem, no principal cenário, Moro tem 41,3% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), que tem hoje a preferência de 17,2% do eleitorado. Na sequência aparecem a ex-deputada e ex-vice governadora Cida Borghetti (PP), com 11,2%, e o deputado estadual Alexandre Curi (PSD), com 9,2%, tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Completam a lista o ex-deputado federal Ênio Verri (PT), que renunciou ao mandato para presidir a Itaipu Binacional, com 5,2%, e o vice-governador do Paraná, Darci Piana (PSD), com 1,8%. Também neste caso, há um empate técnico entre os dois nomes.

‘Não deixarei o Paraná cair nas mãos do PT’, diz Moro a VEJA

Moro já disse a VEJA que pode sim ser candidato à sucessão do governador Ratinho Júnior (PSD), que está no seu segundo mandato e não pode mais disputar uma nova eleição consecutiva. Em entrevista à seção Páginas Amarelas em julho deste ano, o ex-juiz se posiciona como um adversário “temido por razões históricas” pela esquerda. “Pode ser que eu me apresente como candidato ao governo em 2026. O que não deixarei é o Paraná cair nas mãos do PT ou de algum aliado”, declarou o parlamentar.

Questionado sobre uma possível participação na corrida ao Palácio do Planalto, como tentou em 2022, Moro nega a intenção de concorrer, mas garante que apoiará nomes de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Há nomes que se apresentam, como o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do meu partido”, afirma.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.508 eleitores em 64 municípios paranaenses entre os dias 1º e 4 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estima em 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.