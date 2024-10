Palmas: PL e Podemos têm empate quase absoluto no 2º turno

Na reta final para o segundo turno das eleições em Palmas, que ocorre no próximo domingo, 27, o cenário é de virtual empate entre os deputados estaduais Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos). O levantamento foi publicado nesta quinta-feira, 24, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A pesquisa indica Valcari com 46,6% das intenções de voto, ante 46% de Siqueira Campos — a diferença de 0,6 ponto percentual (pp) configura empate técnico dentro da margem de erro de 3,5 pontos.

Votos brancos e nulos correspondem a 4,4% do eleitorado na capital do Tocantins, e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Considerando apenas os votos válidos (excluindo nulos e indecisos), a margem permanece a mesma, com 50,3% dos eleitores declarando voto em Valcari e 49,7% em Siqueira Campos. No primeiro turno, a parlamentar conquistou 39,22% do eleitorado nas urnas contra 32,42% do rival.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Palmas entre os dias 20 e 23 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos.