Pai e filha são eleitos prefeitos em cidades vizinhas de Santa Catarina

Pai e filha foram eleitos prefeitos de Camboriú e Balneário Camboriú, cidades vizinhas no litoral norte de Santa Catarina. Leonel e Juliana Pavan, ambos do PSD, se reuniram e comemoraram juntos após o resultado deste domingo, 6, na Ponte do Barranco, que liga os dois municípios.

Leonel conquistou 44,47% dos votos válidos em Camboriú. Com uma longa carreira na política catarinense, ele foi vereador, deputado estadual, federal, senador e vice-governador. Assumiu o comando do estado em 2010, após a renúncia do governador Luiz Henrique da Silveira para disputar a eleição ao Senado. Pavan também foi prefeito da vizinha Balneário Camboriú por dois mandatos, entre 1989 e 2002.

Neste domingo, ele derrotou Edson Piriquito (MDB), candidato apoiado pelo atual prefeito, Elcio Kuhnen (MDB). O emedebista terminou com 29,83%. Também disputaram Ramon Jacob (PL) e Professora Eliane (PT).

Filha de Leonel, Juliana foi eleita com 42,30% dos votos e venceu Peeter Grando (PL), que terminou com 38,71%. Formada em administração, ela é uma das apresentadoras do canal de televisão TVC Panorama, do qual é uma das fundadoras. Iniciou a carreira política em 2020, ao se eleger vereadora pela primeira vez.

Após o resultado da votação, pai e filha se encontraram no meio da ponte que liga as duas cidades. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Leonel corre até Juliana e os dois comemoram a vitória. “Um marco para Camboriú e Balneário Camboriú, a quebra do muro virtual que existia entre as duas cidades. Um novo momento se inicia, mais próspero e mais feliz”, escreveu.

“Nascer e crescer em Balneário Camboriú sempre foi um motivo de orgulho para mim, mas ser eleita prefeita desta terra supera qualquer sonho que eu já pude imaginar. É difícil colocar em palavras o que estou sentindo agora, mas o que mais me invade o coração é a gratidão. Vamos transformar essa vitória em muito trabalho e com ações concretas para a nossa cidade.”, disse Juliana.