Pablo Marçal é tietado por bolsonaristas em ato na Paulista

O coach e candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal fez uma aparição de última hora na manifestação puxada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na avenida Paulista neste sábado, 7, feriado da Independência. Nos últimos dias, ele estava cumprindo agendas no exterior e não havia confirmado presença no ato. Quando chegou, foi tietado por manifestantes com camisetas verde e amarelo.

Apesar de Bolsonaro apoiar oficialmente a tentativa de reeleição de Ricardo Nunes (MDB), que fez uma participação discreta no ato deste sábado, boa parcela do seu eleitorado deve votar em Marçal, que adota um tom mais radicalizado e é visto como um “bolsonarista raiz”. O coach e o ex-presidente chegaram a trocar farpas nas redes sociais, mas houve uma “bandeira de paz” desde então, quando o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) disse que o clã e Marçal compartilham os mesmos ideais.

Quando convocou o ato, Bolsonaro disse que todos os candidatos a prefeito de São Paulo poderiam ir, gesto que abriu caminho para a presença do coach. No entanto, por restrições da legislação eleitoral, nenhum poderia discursar — condição determinada pelo ex-presidente já na convocatória.

Durante os discursos das lideranças políticas sobre o trio elétrico, Marçal anunciou através das suas redes sociais que havia desembarcado no aeroporto de Guarulhos e que estava indo de helicóptero até a avenida Paulista. “A solução de São Paulo vem do alto”, disse. Ele chegou instantes depois de Bolsonaro fazer o seu discurso, que foi o último da manifestação, e disse através da sua assessoria que foi “impedido de subir no caminhão do evento” enquanto era “ovacionado pelo povo”.

Nos bastidores, especula-se que um dos motivos que levou a essa participação dividida de Marçal no ato deste sábado, chegando apenas no fim e pelo lado dos manifestantes, seria o receio do coach de se envolver em críticas ao ministro Alexandre de Moraes — o que acabou sendo o mote principal dos discursos desta tarde.