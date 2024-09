Osasco: Gerson Pessoa lidera com folga disputa contra ex-prefeito do PT

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) lidera a disputa pela prefeitura de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, com ampla vantagem sobre os seus adversários e a possibilidade de ser eleito ainda no primeiro turno. De acordo com o levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 27, o candidato tem 57,7% das intenções de votos.

O adversário que mais se aproxima do líder é o também deputado estadual Emídio de Souza (PT), que já administrou a cidade por oito anos (2005-2012) — o petista tem 19,6%. Em seguida aparecem o ex-vereador Elissandro Lindoso, conhecido como Dr. Lindoso (Novo), com 8,7%, e Gloria Brito (PCO), com 2%. Entre os entrevistados, 6,8% disseram que pretendem votar em branco ou nulo, e 5,2% não souberam responder.

Evolução

Na comparação com o levantamento divulgado pelo mesmo instituto em 15 de setembro, Pessoa oscilou positivamente, dentro da margem de erro, indo de 56,5% para os atuais 57,7%. Já Emídio cresceu para além da margem, saindo de 14,9% para 19,6% no mesmo período.

Rejeição

O candidato petista, no entanto, enfrenta um alto índice de rejeição. Emídio lidera o quesito, com 42% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Já Pessoa é o menos rejeitado (15,9%). Dr. Lindoso e Gloria Brito empatam tecnicamente no índice de rejeição: 22,1% e 21,5%, respectivamente.

Avaliação

Apoiado pelo atual prefeito, Rogério Lins (Podemos), que está no seu segundo mandato consecutivo e não pode se candidatar na atual eleição, Pessoa também se beneficia pelo índice de aprovação da atual gestão municipal. Entre os entrevistados, 0% disseram aprovar a administração de Lins, enquanto 17,7% desaprovam – 2,3% dos entrevistados não souberam responder.

O Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais e para menos. O indice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoralsob o n.º SP-03055/2024.