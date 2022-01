Os dirigentes do PT que não querem Alckmin como vice de Lula

O abaixo-assinado disponível na plataforma Avaaz contra a entrada do ex-governador paulista Geraldo Alckmin (sem partido) como candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma iniciativa de setores do PT, tem adesões de alguns dirigentes partidários, mas poucos com muita relevância na legenda.

Os nomes de maior destaque são os de Rui Falcão e de José Genoino, que já foram presidentes da sigla; Valter Pomar, que é membro do Diretório Nacional; e Adriano Diogo, ex-vereador paulistano e ex-deputado estadual em São Paulo.

No mais, a lista tem a adesão de dirigentes regionais na capital paulista — como Daniel Kenzo, presidente do Diretório Regional do Butantã e autor da iniciativa — e em outros estados, além de integrantes de movimentos populares e lideranças comunitárias, que são importantes na militância petista, mas têm pouco peso nas macrodecisões do partido.

No total, o abaixo-assinado tinha 1.273 adesões até esta terça-feira, 18. A petição pede que o vice de Lula seja “uma mulher ou um homem comprometido com o programa de reconstrução e transformação, pessoa de total confiança política e sem nenhum vínculo com o golpismo e o neoliberalismo”. Alckmin é descrito como um agente que ‘apoiou publicamente toda a operação golpista e neoliberal” que resultou no impeachment de Dilma Rousseff em 2016. O documento destaca que o então vice dela, Michel Temer (MDB), teve “papel estratégico” no processo. Dessa forma, o vice teria de ser uma pessoa disposta a manter a defesa da agenda do PT, caso seja preciso assumir o posto do eventual presidente.

Veja a lista completa dos dirigentes e líderes do partido que não querem Alckmin como vice de Lula:

