Os deputados do PL que ainda não assinaram pedido de impeachment de Moraes

Pelo menos 22 deputados do Partido Liberal, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não se posicionaram sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) até a tarde desta quinta-feira. A legenda é a ue está mais mobilizada para encaminhar a iniciativa, uma antiga obsessão da direita brasileira.

Parlamentares bolsonaristas estão coletando assinaturas e planejam levar a petição ao Senado no próximo dia 9. O PL é a maior bancada da Câmara, com 92 deputados.

Segundo o site Votos Deputados, que monitora o posicionamento dos congressistas sobre a iniciativa, 148 assinaram o pedido de impeachment do ministro e 96 se posicionaram contra. Outros 272 não se manifestaram, incluindo 22 parlamentares do PL. O domínio do site está registrado no nome do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que coleta as assinaturas para o pedido de impeachment.

Veja a lista abaixo dos deputados do PL que ainda não assinaram o documento:

Altineu Côrtes – RJ Antonio Carlos Rodrigues – SP Bosco Costa – SE Detinha – MA João Carlos Bacelar – BA Josimar Maranhãozinho – MA Junior Lourenço – MA Lincoln Portela – MG Júnior Mano – CE Luiz Carlos Motta – SP Matheus Noronha – CE Pastor Gil – MA Paulo Freire Costa – SP Pedro Jr. – TO Roberto Monteiro Pai – RJ Robinson Faria – RN Rosangela Reis – MG Sonize Barbosa – AP Soraya Santos – RJ Tiririca – SP Wellington Roberto – PB Vinicius Gurgel – AP

O deputado Altineu Côrtes, líder da bancada do PL na Câmara, consta na lista, mas estava presente em uma reunião com outros parlamentares que assinaram o pedido de impeachment, realizada nesta terça-feira, 3, em Brasília. Segundo um dos organizadores da mobilização, deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), também foram discutidas estratégias para o avanço de projetos que limitam os poderes do STF, como a PEC 8/2021, que restringe decisões monocráticas de ministros da Corte, e a PEC 28/2024, que dá aval ao Congresso para anular decisões liminares.

Continua após a publicidade

“A oposição também pretende intensificar a pressão pela instalação da CPI do Abuso de Autoridade ou iniciar a coleta de assinaturas para apresentação de uma CPI mista com o objetivo de investigar os possíveis crimes praticados pelos integrantes do STF”, informou a assessoria do deputado, em nota.

Altineu publicou uma foto da reunião nas redes sociais, mas não citou o pedido de impeachment. “Reunião com a bancada do PL na Câmara dos Deputados, reforçando nosso compromisso em fortalecer a direita e defender os valores que acreditamos. Unidos, vamos trabalhar incansavelmente para construir um Brasil mais justo e próspero!”, escreveu.