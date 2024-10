Os cinco partidos que elegeram mais da metade dos vereadores em 2024

Grande vitoriosa das eleições municipais, a centro-direita conquistou a esmagadora maioria dos assentos nas Câmaras Municipais em 2024. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que apenas cinco partidos — nenhum deles no espectro ideológico da esquerda — elegeram 57% dos vereadores que atuarão pelos próximos quatro anos nos Legislativos locais.

A lista é encabeçada pelo MDB, que elegeu 9.732 parlamentares no último domingo, 6, conquistando 940 cadeiras a mais do que no pleito de 2020. Em seguida vêm PP, com 8.360 eleitos (ganhou 738 em relação à eleição anterior); PSD, com 8.120 (1.254 a mais); União Brasil, com 6.534 (perdeu 166); e PL, com 5.965 (ganhou 1.789).

Proporcionalmente, o maior salto em representação foi do Novo, que cresceu quase 11 vezes em assentos das Câmaras locais, passando de 29 para 313 vereadores eleitos. No extremo oposto, a maior derrota nas urnas veio para o Cidadania, que perdeu 73% dos legisladores municipais e elegeu apenas 497 vereadores para a próxima legislatura.

A dura batalha da esquerda para recuperar espaço

Em baixa desde 2016, quando a onda política antipetista assolou o país e desencadeou um drástico crescimento do conservadorismo nas eleições, os partidos de esquerda ainda sofrem para recuperar o espaço perdido e amargaram algumas sórdidas derrotas no último domingo.

O último lugar do ranking nacional foi ocupado pelo PSOL, que elegeu apenas 80 vereadores pelo país — o partido perdeu 20% das cem cadeiras conquistadas em 2020 e foi relegado à lanterna após o avanço do Novo e do PMB, que conseguiram 313 e 112 assentos, respectivamente.

Outros três partidos de esquerda sofreram fortes baques nas urnas em 2024. O pior golpe, em termos proporcionais, veio para o PCdoB, que perdeu 53% dos 823 vereadores eleitos há quatro anos e caiu para 390 assentos nas Câmaras, seguido pelo PV, que passou de 937 para 534 vagas conquistadas. Já o PDT, que elegeu 2.837 vereadores no último domingo, viu sua representação despencar em mais de 1.200 cadeiras e foi o maior perdedor do lado vermelho do espectro.

Em contrapartida, PT e PSB, as duas maiores forças de esquerda hoje no Congresso, conseguiram ampliar seu alcance aos Legislativos municipais. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 3.663 vereadores eleitos, enquanto a legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin conquistou 4.245 cadeiras locais — avanços de, respectivamente, 18% e 21% em relação às eleições de 2020.

Quatro partidos, todos de esquerda, não elegeram nenhum vereador para os próximos quatro anos: PCO, PSTU, PCB e UP.

Os partidos que mais elegeram vereadores em 2024

Confira, a seguir, o ranking de partidos por vereadores eleitos em 2024 e suas variações em relação a 2020, segundo dados da Justiça Eleitoral.

MDB: 9.732 (+11%) PP: 8.360 (+10%) PSD: 8.120 (+18%) União Brasil*: 6.534 (-2%) PL: 5.965 (+43%) Republicanos: 5.491 (+82%) PSB: 4.245 (+21%) PT: 3.663 (+18%) PSDB: 3.558 (-33%) PDT: 2.837 (-30%) Podemos**: 2.684 (-24%) Avante: 1.793 (+45%) PRD***: 1.618 (-57%) Solidariedade****: 1.417 (-42%) PV: 534 (-43%) Cidadania: 497 (-73%) Mobiliza*****: 400 (+82%) PCdoB: 390 (-53%) Agir: 317 (+39%) Novo: 313 (+979%) DC: 268 (+102%) Rede: 189 (+13%) PMB: 112 (+115%) PRTB: 106 (-55%) PSOL: 80 (-20%)

*Fusão entre DEM e PSL, em 2021

**Incorporou o PSC, em 2023

***Fusão entre PTB e Patriota, em 2022

****Incorporou o PROS, em 2022

*****Antigo PMN, mudou de nome em 2021