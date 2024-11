O tiroteio entre Gleisi Hoffmann e Jair Bolsonaro nas redes sociais

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para disparar uma saraivada de críticas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A razão da investida foi um artigo publicado hoje pelo jornal Folha de S.Paulo, assinado pelo ex-mandatário, intitulado “Aceitem a democracia”.

“Ler que Jair Bolsonaro defende a democracia é parecido com ler artigo de um assassino defendendo o direito à vida”, declarou Gleisi em seu perfil oficial no X (ex-Twitter). A deputada chamou o ex-presidente de “inelegível” e “chefe de uma extrema direita que prega o ódio e pratica a violência”, criticou o jornal pela “repugnante tentativa de normalizar um extremista” e relembrou que Bolsonaro “chefiou uma tentativa de golpe armado”.

