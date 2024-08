O surpreendente aceno por paz de Carlos Bolsonaro a Pablo Marçal

Filho Zero Dois do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), divulgou na noite desta quarta-feira, 28, um surpreendente “aceno de paz” ao empresário e coach Pablo Marçal (PRTB). Nas suas redes sociais, Carlos disse que conversou com o candidato à prefeitura de São Paulo por telefone e que percebeu que os dois “querem rumar nas mesmas direções”. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também levantou bandeira branca e disse que intermediou o armistício entre o coach e os Bolsonaro.

“Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. Falamos sobre o 7 de Setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo”, disse Carlos no X (antigo Twitter).

Em outro trecho da publicação, o vereador disse que tanto ele quanto Marçal estariam no alvo das mesmas “cobranças”. “Não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado”, afirma.

O apoio de Bolsonaro na eleição de São Paulo tem sido causa de atritos na direita. Embora o ex-presidente apoie formalmente o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Marçal dizia na pré-campanha que é o único candidato “verdadeiramente bolsonarista” na disputa. Tanto o ex-presidente quanto seus filhos Eduardo e Carlos trocaram farpas com o coach nas redes. Carlos, que divulgou esse “apelo de paz” há pouco, chegou a apoiar a candidatura da economista Marina Helena, do Novo.

Intermediação

Nikolas disse, também nas redes sociais, que a direita bolsonarista deveria se aproximar do coach. “Vi um conflito sem sentido começando, com o qual ninguém ganharia, e me envolvi pra apaziguar a situação. Acredito que precisamos focar no inimigo em comum: a esquerda. Que São Paulo e outras capitais do país façam a escolha que fortalecerá o Brasil e os brasileiros”, disse o parlamentar, compartilhando um trecho da entrevista que Marçal concedeu ao Flow Podcast nesta noite.