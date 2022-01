O PT só quer uma coisa na cultura: apagar tudo o que Mario Frias fez

O PT já tem o que pretende fazer na área de cultura caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva volte ao poder na eleição de outubro. Mas a linha geral das propostas é uma só: não deixar pedra sobre pedra do “legado” do atual secretário, o radical bolsonarista Mario Frias.

“Precisamos em primeiro lugar reverter o desmonte das políticas e das estruturas de cultura feitas pelo governo Bolsonaro e sua guerra cultural. Inclusive com as devidas responsabilizações, quando couber”, afirma Márcio Tavares, secretário do setorial de cultura do partido, que esteve reunido virtualmente com Lula na segunda-feira, 24.

Entre os pontos estão recriar o MinC (Ministério da Cultura), recuperar o papel de órgãos como a Ancine (Agência Nacional de Cinema), a Funarte, a Fundação Palmares e o Iphan, e reimplantar políticas para a diversidade. Tavares cita ainda a “regulamentação adequada” das plataformas de streaming, como Netflix, HBO e Disney, para a implantação de cotas para a produção nacional.