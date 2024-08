O polêmico Hino Nacional com ‘gênero neutro’ em ato com Lula e Boulos

A interpretação do Hino Nacional com uso de “linguagem neutra” durante um ato de campanha de Guilherme Boulos (PSOL) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu uma incrível brecha para o candidato de esquerda em São Paulo virar alvo da oposição nas redes sociais.

No vídeo compartilhado em perfis oficiais de Boulos, uma intérprete usa o termo “Des filhes” ao declamar o trecho “Dos filhos deste solo, és mãe gentil”. A gravação foi apagada dos canais do candidato, mas tanto trechos quanto a íntegra do evento são encontrados em contas no Twitter e no YouTube.

A campanha de Boulos afirma que não solicitou e não autorizou a alteração na letra do Hino Nacional. “A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional”, diz a assessoria do candidato.

O ato aconteceu no último sábado, 24, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A candidata a vice-prefeita Marta Suplicy (PT) e ministros como Marina Silva (Meio Ambiente) e Silvio Almeida (Direitos Humanos) também estiveram presentes.

Nas redes, aliados de Jair Bolsonaro criticaram o uso da linguagem neutra durante a solenidade. Os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP) anunciaram que deverão recorrer à Procuradoria-Geral da República por violação de símbolo nacional.

“Essa modificação não é apenas uma mudança de palavras — trata-se de um desrespeito aos símbolos nacionais, a nossa cultura e a nossa língua. Diante dessa situação, estou protocolando uma ação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para que as devidas providências sejam tomadas. É fundamental que os símbolos que representam nossa identidade nacional sejam preservados em sua integridade”, publicou Nikolas.

“DESRESPEITO! VERGONHOSO! Vamos representar à PGR com base na Lei 5.700/71 por violar símbolo nacional”, declarou Zambelli.

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) classificou o ato como um “retrocesso” e disse que a esquerda “não se importa em passar vergonha” e nem em “desrespeitar as leis em nome da ideologia”. “Se Lula e Boulos não respeitam nem o hino nacional, imagina o que eles vão fazer com os seus filhos se ganharem a prefeitura?”, publicou o deputado.

Os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Jorge Seif (PL-SC) também se manifestaram contra. “Nosso hino é um símbolo da nossa identidade nacional e não pode ser desrespeitado dessa forma. Ele é parte de quem nasceu no Brasil. Desrespeitar os símbolos nacionais é crime, um crime que aconteceu embaixo do nariz do presidente da República”, publicou Flávio. “Ultrajante! Desrespeitar o Hino Nacional é crime, além de ser um deboche, um desrespeito com os cidadãos brasileiros”. disse Seif.

